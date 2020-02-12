昇佳電子上櫃案 審議通過 17:512020/02/12 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（12）日召開上櫃審議委員會，審議通過昇佳電子公司（6732）申請上櫃案。 昇佳電子公司主要從事光學感測晶片及加速度感測晶片之研發、設計及銷售，申請時資本額3億7,781萬元，董事長為李盛樞，推薦證券商是兆豐證券、台新證券及元大證券。 昇佳電子公司107年營業收入為19億3,551萬元，稅後淨利為3億2,627萬元，每股盈餘為12.01元。108年前三季營業收入為34億1,385萬元，稅後淨利為9億5,724萬元，每股盈餘為25.16元。 (工商 ) #昇佳 也許您會感興趣 推薦閱讀 昇佳電子上櫃案 2／12審議 04:102020/02/10 證券．權證 《店頭市場》昇佳電子申請上櫃案，12日審議 08:192020/02/10 財經 櫃買今日上櫃審議會 將審議昇佳電子上櫃案 10:022020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 1員工確診肺炎！新加坡星展銀急撤大樓300員工 - 財經 - 工商 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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