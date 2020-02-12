數字科技（5287）旗下591房屋交易網站，與好房國際股份有限公司，就不當行使專利權所生損害賠償爭議，經台灣高等法院更二審於108年12月31日宣判，維持智慧財產法院105年7月6日判決結果，591並無違反公平法規定。

591房屋交易網於103年5月29日，經好房網向公平交易委員會檢舉，涉嫌抄襲「好房快租APP」功能，榨取他人努力成果，業經智慧財產法院第87號判決，數字科技並無違反公平交易法規定之情事，並經台灣高等法院更二審審理結果，數字科技勝訴判決確定。

由於我國訴訟制度原則上是採三審三級制，一但判決確定，除非有再審之理由，最高法院只針對一審及二審法院所認定之事實，其適用之法律有無疑義，不再對事實主張審理，盼本件《不當行使專利權所生損害賠償爭議》案，能於高院宣判後落幕，結束多年爭議。

數字科技表示，無須抄襲任何智慧財產權，對於惡意散佈591房屋交易網涉嫌侵害系爭專利權等不實言論，已讓數字科技商譽受損，前述的訴訟爭議結果，感謝司法捍衛本公司商譽及品牌形象。591房屋交易網自96年6月創立以來，秉承為房東、不動產經紀人提供線上最快的房屋交易平台，為租客及買家提供最佳最快速的找房服務，目前已躍居臺灣領先的不動產資訊網路平台，每月搜尋〝591〞品牌105萬次、搜尋〝租屋〞10萬次，總會員數達273萬人，線上物件28.7萬筆，且擴增新房內容服務，591新建案開台至今兩年多，累積全台新建案資訊逾4千筆，躍升全台最多新建案的資料平台，中古屋則持續優化平台服務，開拓異業合作，租、售刊登量持續成長，推升591房屋交易108全年營收雙位數成長。

數字科技108年度前三季合併營收近11.04億元，稅後淨利近4.60億元，受惠台港591房屋交易前三季營收創新高，且根據591新建案統計全台新建案第三季總點閱數直逼2,600萬大關，再創新高，推升前三季獲利賺逾一個股本，每股稅後盈餘為10.81元。目前全平台的總會員數已超過1,100萬人次，憑藉高市佔及大數據，積極優化及擴增平台服務內容，持續墊高各平台競爭力。

展望今年，在既有站台持續優化服務內容或收費模式，提供最適合的服務。在新創站台方面，除了公司提供資源及經驗之下，已順利搶佔市場領先地位，香港8591寶物交易及婚禮服務媒合平台結婚吧，可望於今年啟動收費，為公司營運再添薪火。

(工商 )