針對大陸外交部稱，台灣獲邀參與WHO論壇是基於「一中原則」，我國外交部表達嚴正譴責和高度不滿。對岸企圖將公衛防疫議題操作成政治議題，轉移各國不滿情緒，令人不齒。

外交部表示，中國大陸是造成這次武漢肺炎疫情迅速擴散全球、嚴重威脅全人類建康的元兇，不積極思考如何防制及消弭疫情，卻仍將政治凌駕於人類健康之上，藉題發揮，以虛構的「一中原則」打壓及矮化我國家地位與尊嚴。中國政府的粗暴操作，才是將無涉政治的公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，更令人不齒。

外交部解釋，本次我國專家參與WHO論壇是我國政府與WHO直接溝通做成的安排，無需經過中國同意，我方經與WHO直接協商，促成專家們以個人身分受邀參與論壇，以避免無謂的政治紛爭。另經洽衛生福利部疾病管制署獲告，WHO線上登入會議系統時，只需填寫英文姓名及電郵地址，並無填寫參與的國籍名稱欄位。此外，會議系統出現的線上與會專家，也只列出專家姓名，並無國籍標示。

外交部強調，台灣與中國互不隸屬，中華人民共和國未曾一日統治過台灣，台灣也絕不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府才能在國際上合法代表台灣2,300萬人民，中國政府無權，更沒有立場假意代勞。

我國政府秉「專業、務實、有貢獻」的原則爭取參與WHO。在剛結束的WHO第146屆執行委員會(EB)會議期間已經獲得空前的廣泛國際支持，充分證明我國的訴求確具正當性及合理性。外交部呼籲國際社會認清專制中國政權的惡劣本質，力挺民主台灣，也促請WHO回歸專業及中立，儘速讓台灣尊嚴平等地參與WHO所有會議、機制及活動。

(工商 )