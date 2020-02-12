台語歌手陳隨意近日推出網路節目「隨意演笑話」，預計播出10集，目前播出「孟婆湯」、「手術」、「催眠曲」等3集獲觀眾好評，最新一集「失火」也有老婆謝宜君超high「彩蛋演出」，陳隨意說到：「假如大家看完不嫌棄，那我要感謝豬哥亮豬大哥當初的提攜，將我為人不知的搞笑面完全啟發」。

台語歌手陳隨意感謝豬哥亮當年提攜，將他為人不知的搞笑面完全啟發。（LiTV提供）

面對現代人壓力大，陳隨意在「隨意演笑話」中帶給大家歡笑，許多粉絲期望團隊持續推出第二季，他受LiTV訪問時說：「歡迎粉絲提供笑點，讓我變成笑話大王」。其中他對「望梅止渴」印象深刻，短短數分鐘的催淚劇情，帶出家人的樂觀面；另一個則是在「孟婆湯」中男扮女裝，自得其樂「我扮女妝頗有姿色啊，但大家還沒拍前，就笑到抹叮抹噹也太誇張」。

陳隨意（右二）在網路節目「隨意演笑話」中男扮女裝。（LiTV提供）

陳隨意自誇男扮女裝「有姿色」。（LiTV提供）

向來把粉絲當家人看待的陳隨意，在臉書時常親自回應粉絲，他曾提到某位粉絲留言，希望抽空去送一位故人最後一程，當下看到後專程前往上香致意，當時家人看到我來，哽咽一直感謝」。除了藝人身份陳隨意也經營團膳便當公司，過年期間走訪行程外，因應新冠肺炎疫情，他也貼心做防疫宣導，和老人家叮嚀要多注意身體健康、勤洗手。更多詳情請上LiTV「隨意演笑話」專區，或官方粉絲團，陳隨意粉絲團查詢。

(中時 )