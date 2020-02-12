新冠肺炎衝擊經濟，主計總處今公布，下修今年全年經濟成長率預測值至2.37％，與去年11月的預測值相比，下修幅度達0.35個百分點；主計總處主計長朱澤民表示，若沒有新冠肺炎疫情，應該會持續上修全年經濟成長率，但疫情發生了，評審會以Sars影響3個月為參考，下修民間消費、出口以及民間投資等，預測全年GDP受疫情衝擊0.35-0.5個百分點。

朱澤民進一步指出，這次與2003年Sars疫情不同，電商、外送平台發展成熟，宅經濟發展可以讓商品透過更多元管道銷售，衝擊不會像Sars這麼大，當年第2季經濟成長率甚至出現負數。

朱澤民認為，目前股市、金融面仍穩定，加上與大陸競爭廠商有轉單效益，今年各季GDP、民間消費都不至於像Sars當年一樣出現負成長；主計總處也同時公布去年第4季初步統計經濟成長率為3.31％，以及全年經濟成長率2.71％。

主計總處報告指出，新冠肺炎疫情延燒，中國大陸採取封城、延後生產開工等措施，也對各國有多項防疫管制禁令，加以高度不確定性勢將影響生產、消費及交易等正常經濟活動，進而拖累全球經濟表現，影響外貿擴張力道。

隨新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，供應鏈生產活動回復正常，主計總處認為，出口動能可望回升，預測今年我國商品出口3387億美元，年增2.85％；服務輸出方面，來台旅客第1季大減，衝擊旅行收入；併計商品與服務並剔除物價因素後，實質輸出成長1.73％，較去年11月預測下修0.96個百分點。

民間消費方面，朱澤民認為，疫情對國人消費衝擊在所難免，幸好國內疫情有效控制、尚無死亡案例，確診個案亦遠低於2003年之SARS疫情，民眾恐慌情緒應可逐漸減低，加上部分台商尚未回大陸，對我國消費仍有挹注，股票市場表現亦穩定，預測今年民間消費實質成長1.58％，下修0.44個百分點。

(中時 )