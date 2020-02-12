2014年兩大網路租屋平台「好房網」、「591租屋網」因抄襲爭議槓上法院，近期判決結果出爐，「好房網」惡意不當行使專利權抹黑，影響「591租屋網」聲譽，「好房網」賠償90萬元新台幣，且應於報紙刊登道歉聲明。

網路租屋平台業者「好房網」與「591租屋網」，2014年紛紛推出租屋APP服務，但永慶集團旗下「好房網」控訴，「591租屋網」涉嫌剽竊創新服務，包括「即拍即刊」及「個人圖文備註」等2項網站功能遭「591租屋網」抄襲，因此向智慧財產法院提告並對其營運商上櫃公司數字科技(5287)求償1億元。

2014年「好房網」營運長徐賢淑大動作召開記者會表示，「『好房快租』花10個月開發，光是人力及行銷等預算就砸了5000萬元，但591租屋網卻只花3個時間就把我們懷胎10個月生下來的孩子抱走。」

「好房網」當時向智慧財產法院提起告訴，但未經智慧財產法院判決及調查仍透過記者會、電視新聞、平面和網路媒體中抹黑「591」，影響聲譽，「591」於2015年獲得法院判斷「好房網」敗訴，並認為「591」並未侵害「好房網」專利權，請求智慧財產法院爭對「好房網」惡意不當行使專利權致使「591」所生損害賠償爭議提起告訴。

該案訴訟歷時5年之久，如今判決結果出爐，「591」爭對「好房網」惡意不當行使專利權致使「591」所生損害賠償爭議等事件，智慧財產法院判決「好房網」應賠償90萬新臺幣，且應於蘋果日報和經濟日全國版頭版下半頁刊登道歉聲明。

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(中時電子報)