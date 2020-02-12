《超級星光大道》第一屆第五名出道的歌手劉明峰，近期都在麗星郵輪寶瓶星號上當簽約表演歌手，這次新冠肺炎影響，返台的寶瓶星號中全船1738名旅客進行篩檢，全數為陰性反應，可回家自主健康管理14天隔離，當中有幾位工作人員包含劉明峰選擇待在船上隔離，8日至今他還待在船上，最新近況也曝光。

寶瓶星號。（中時資料照）

劉明峰不時會透過社群網站透露最新近況，也有不少人關心船上的狀況，他先前透露目前郵輪上有4個台灣籍的員工，包括自己之外還有另外一位歌手，也是台灣籍。他們先前曾沿著台灣外海航行，一度漂流到金山。

劉明峰。（圖／翻攝自劉明峰粉專）

如今他暖心幫停靠在日本橫濱港的鑽石公主號祈禱，「我是明峰，衷心祝福所有鑽石公主號的朋友，希望我們都可以共同度過難關，大家共體時艱，希望你們平安，真的加油、加油，我希望你們都可以康復，並且安全回到家，我們都要為鑽石公主號上的所有朋友祈禱，感謝大家。」鑽石公主號上如今累積病例已達174人感染，船上還有22名的台灣人。

(中時電子報)