因新冠疫情持續擴大，連江縣疫情指揮中心召開第5次會議，擔心漁船恐成為防疫漏洞，決定加強漁船及漁工管理，嚴防疫情入侵，自今（12日）起，凡縣轄下漁船每日出港必須於當天晚間8時前回港，若未準時回來，將強制居家檢疫14天。

連江縣衛生福利局長謝春福表示，至今（12日）止全縣共有12人居家檢疫，由於擔心漁船恐成為防疫漏洞，日前已將所有大陸籍漁工送回大陸，另外，有21艘不在境內的漁船通知暫緩返港，若仍要返回馬祖，僅有台籍船主可以上岸並居家檢疫14天。

連江縣疫情指揮中心表示，雇有大陸漁工者，必須將大陸船員送回大陸才可靠港，進港前由船主先通報漁業電台，再由漁業電台轉知岸巡隊，會同衛福局、民政處及警察局開立居家檢疫通知書，所有船員需居家檢疫14天。

再者，自今（12日）凌晨0時起，漁船每日出港必須於當天晚間8時前返港，若當天晚間8時未返港者，或發現出海漁船有與不明船隻接觸亦或離岸超出6000公尺，所有船員都須居家檢疫14天。

(中時 )