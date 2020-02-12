日首班包機隔離2周的197名日僑全員複檢無人感染 17:552020/02/12 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本1月29日搭第1班武漢撤僑班機返國後在千葉縣勝浦市的飯店隔離2周的197人，因隔離期間已滿，再次接受病毒檢查，結果全員呈陰性反應，無人感染，今晚即可返家。 (中時電子報) #隔離 #197 #包機 #新冠肺炎 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫隔離 勞動部研擬給公假 04:102020/02/11 生活新聞 無人機送貨 FAA開大門 04:102020/02/12 全球財經 若有新冠肺炎癥狀 鍾南山：不要在家隔離 10:482020/02/12 兩岸 國際熱門新聞 新冠病毒伸魔手 只有一種人逃避率最高 - 國際 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 3月任務！女王要梅根哈利返英 - 國際 出大包！美醫院放回新冠肺炎患者 官方急查接觸史 - 國際 48小時內死亡！奈及利亞104人染怪病 世衛初步調查出爐 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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