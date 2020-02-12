頂石棹櫻之道的昭和櫻已陸續綻放，預計2月中下旬開始進入盛開期。（洪銀盛提供／張亦惠嘉縣傳真）

頂石棹櫻之道的昭和櫻已陸續綻放，預計2月中下旬開始進入盛開期。（洪銀盛提供／張亦惠嘉縣傳真）

位於台18線63.5k附近的頂石棹地區海拔約1300公尺，近日天氣回暖昭和櫻開始逐漸綻放，在地的竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，目前頂石棹櫻之道櫻花約開3至4成，還在裝置燈光設備中，預計16日起每日下午5點至10點點燈，讓遊客享受不一樣的櫻花之美。

頂石棹步道群位於台18線63.5k，阿里山國家風景區管理處將既有的步道再做整理延伸，推出霧之道、茶之道、雲之道、霞之道、櫻之道，5條步道各有特色，可欣賞到雲景、茶園、杉林、竹林及櫻花，是不少遊客在上遊樂區前必去之處。

中和村長洪銀盛表示，頂石棹步道群主要以昭和櫻為主，其中又以步道長130公尺的櫻之道兩旁的昭和櫻最為密集，是每年3、4月的賞櫻熱點，這幾天天氣稍微回暖，花苞逐漸綻放，預計2月中下旬滿開，花期至3月中旬。

洪銀盛長期致力於吸引遊客，希望頂石棹的美讓遊客發現，而非只是在上遊樂區前的短暫休息站，去年首次向阿管處提出「賞夜櫻」的計畫，執行後獲好評，今年續辦，目前燈飾已在裝設中，經過測試後，預計16日就可點燈，民眾可前往欣賞。洪銀盛也提醒民眾，賞花應共同維護環境清潔，也不要露營或生火野炊。

(中時 )