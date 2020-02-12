菲律賓為因應新冠肺炎祭出旅遊限制措施，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同一疫區。菲國政府2月2日的旅遊禁令只限制中港澳，並未包含台灣，之所以在2月10日大轉彎，就是衛生部次長Eric Domingo在搞鬼。

據了解，10日早上有風聲顯示，菲律賓的旅遊禁令可能會包含台灣，我駐菲律賓副代表公使嚴竹蓮立即去見菲國衛生部高層官員，當時對方還保證沒問題。

然而菲律賓衛生部在10日舉辦記者會，衛生部次長Eric Domingo說：「既然我們對中國有臨時旅遊禁令，台灣也包括在內。」

我駐菲代表處立即向菲國政府查詢，質疑Domingo的發言是否代表菲政府？並再次說明禁令不應納入台灣。10日下午，菲律賓的民航委員會、移民署收到包含台灣在內的禁遊令公文，但菲律賓的總統府、國安會、外交部都不知有此公文，在這過程中，國內亦一再向馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)查詢，MECO在10日亦表示沒有禁令此事，因此「如果不是菲國所有人聯合起來騙我們」，就是Domingo在搞鬼！

台灣與菲律賓之間前幾年也曾因為特定事件造成兩國關係緊張，以廣大興案為例，我方祭出「終止菲律賓外勞來台之申請」、「召回中華民國駐菲律賓代表」、「要求菲律賓駐台代表返回菲律賓繼續處理本案」等制裁措施。近日來，在野黨也提出取消菲律賓免簽等措施反制。

如果菲律賓不取消禁令，我方這一次會否啟動制裁？知情人士指出，我們要充分表達立場，但不希望全面破壞兩國關係，畢竟殺人一千、自殺八百，對我們自己也不好，不希望雙方關係演變成讓人親痛仇快的地步。

知情人士說，菲國今早的內閣會議本要討論台灣納入旅遊禁令一事，但是因為參與的層級不夠高就擱置了。明後天會再針對此事召開內閣會議，將由部長級官員參加，我方對會議結果抱持審慎態度，畢竟如果已經定案，就不需要再召開會了。

(中時 )