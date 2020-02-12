新冠肺炎疫情連帶使得許多活動、行程紛紛取消，每年吸引上萬人報名的國際古都馬則宣布如期舉行。台南市政府指出，台灣目前尚無社區群聚感染，經徵詢衛生專業單位意見後，3日1日如期辦理古都馬，鼓勵全民走出戶外強身健體抗疫，不要放棄安全戶外活動，但鑒於仍有參賽者可能未能參賽，2月16日前受理退賽民眾全額退費申請。

古都國際半程馬拉松為台南市一年一度的重要體育賽事，今年古都國際半程馬拉松賽事共有2萬119人報名參賽，其中298名為外籍人士，有104名為境外選手，為落實阻絕傳染風險於境外的防疫目標，已婉退所有境外中港澳籍及預計2月15日後自中港澳入境（包括由各國家經中港澳轉機）選手。主辦單位也密切留意中央疫情指揮中心資訊辦理各項防疫措施，邀請所有參賽選手及民眾共同配合，齊力打造安全運動賽事。

教育局表示，2月5日已通知所有選手填報自主健康調查表，拒絕須居家隔離、居家檢疫者、有被衛生單位健康追蹤或要求自主健康管理之民眾參賽，主辦單位會全額退費；對2月16日前已報名選手如果欲申請退賽，主辦單位也會全額退費，如果已事先申請退費的選手，大會將主動補匯差額。

有參賽的選手，參賽物資將在2月17日開始寄送；已繳費但當天未能前來者，主辦單位也會於賽後2周寄送完賽物資給當事人，相關郵寄費用由大會負擔。

教育局重申，為落實防疫工作，確保參賽選手的健康，當日活動現場將取消起跑前健康操，改由選手自行暖身，並於活動現場規畫管制動線及實施體溫量測、手部清潔消毒、填寫健康聲明卡等防疫措施，落實防疫阻絕傳染風險於境外的目標，同時，對賽會工作人員也會強化防疫衛教宣導訓練。

為顧及跑友健康及共同防疫，主辦單位已依中央疫情指揮中心提供之各項防疫參考措施，審慎規劃相關防疫作為，並提醒跑友及親屬若有身體不適，也請勿勉強參賽，敬請跑友共同響應配合。主辦單位後續將持續關注疫情發展，相關賽事及退費等資訊，請密切留意活動粉絲專頁「台南古都國際半程馬拉松」。

(中時 )