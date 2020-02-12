英國《太陽報》爆料，F1中國大獎賽恐將取消。（取自網易）

受大陸新冠肺炎疫情影響，原定4月19日舉行的F1上海站比賽，恐將面臨取消。

陸媒引用英國《太陽報》的爆料，F1賽事方負責人預計將在未來24小時內，宣佈取消中國大獎賽，理由為考慮到「新冠肺炎可能對全球60％的人造成影響」。

之前F1負責運動事務的總監羅斯‧布朗即曾表示，希望重新安排比賽的時間，並坦言很有可能，F1上海大獎賽無法按計畫如期進行。他期盼留住一線機會，爭取比賽能否在今年晚些時日再進行的可能性。

(旺報 )