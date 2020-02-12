疫情影響 F1中國站賽事恐被取消 19:232020/02/12 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F1中國站賽事。（取自F1上海站票務網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國《太陽報》爆料，F1中國大獎賽恐將取消。（取自網易） 受大陸新冠肺炎疫情影響，原定4月19日舉行的F1上海站比賽，恐將面臨取消。 陸媒引用英國《太陽報》的爆料，F1賽事方負責人預計將在未來24小時內，宣佈取消中國大獎賽，理由為考慮到「新冠肺炎可能對全球60％的人造成影響」。 之前F1負責運動事務的總監羅斯‧布朗即曾表示，希望重新安排比賽的時間，並坦言很有可能，F1上海大獎賽無法按計畫如期進行。他期盼留住一線機會，爭取比賽能否在今年晚些時日再進行的可能性。 (旺報 ) #比賽 #取消 #影響 #上海 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 廣州深圳 可徵用民宅防控疫情 19:052020/02/11 兩岸 新冠肺炎肆虐 資誠：陸觀光、交通產業斷崖式下跌 首季GDP僅4.5％ 20:282020/02/11 財經 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》陸衛健委：新增病例波動下降 治癒比例大幅上升 - 兩岸 陸急甩方艙醫院「集中營」臭名 患者現身稱：吃好住好怕變胖 - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 2020武漢風暴》西藏唯一確診病例治癒出院 網讚：地圖終有一塊雪白 - 時政 2020武漢》首都北京「封城」！陸網友問出「關鍵難題」？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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