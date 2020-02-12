為因應新冠肺炎疫情持續升溫，交通部統一每日配發交通運輸業者足額口罩給各縣市政府， 13日起車籍為台北市計程車駕駛，依車輛行照所載身分可分別向所屬車行、合作社購買；另外，個人車行駕駛則透過北市4處計程車服務站（建國、大直、中山、瑞光）購買，每片口罩均一售價5元，每車每日額度1片。

口罩需求供不應求，交通運輸業者為高風險業者，為保障駕駛員權益，交通部13日起將配送口罩至各縣市政府，讓駕駛有管道購買口罩，台北市公共運輸處科長張郁凱指出，每日將提供約4萬3千片口罩，計程車駕駛可向車行、合作社購買，但因配送時間有差，可在中午過後再到指定地點購買，個人車行駕駛會依身分證尾數分流販賣，建國站為尾數1、2、3、4；大直站為尾數6、7、8；中山站為尾數9；瑞光站為尾數０。

台北市公共運輸處指出，個人車行駕駛可自4處計程車服務站購買口罩，並攜帶行照及駕照正本，持悠遊卡或自備零錢，可一次購買7日口罩，其餘車行與合作社駕駛，將由公會和合作社統一採購後，再請駕駛至各所屬單位購買。

公運處呼籲，個人駕駛每期得一次購足7片口罩，該期間內任一天上班日均可購買，一定買得到，可是受限每日每站到貨數量，請分散時間購買並將車輛停妥，避免造成服務站周邊交通壅塞。

黃姓駕駛員聽到消息後說，終於可以買到口罩了，要上班根本沒時間到藥局買口罩，現在車上也一定會放酒精也是省著用，因酒精也都買不到，盼政府能統一收購酒精給計程車業者購買。

(中時 )