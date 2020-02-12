縣立體育場整建工程，12日竣工啟用。（何冠嫻攝）

縣立體育場整建工程打造符合國家級標準的田徑場地。（何冠嫻攝）

縣立體育場整建工程12日完工，苗栗縣長徐耀昌等人剪綵啟用，嶄新且符合國家級標準的田徑場開放民眾運動健身，並提供運動選手訓練及舉辦大型運動比賽，透過賽事推廣全民運動。

苗栗縣立體育場興建至今逾40年，經風吹日曬、頻繁使用，跑道表層磨損嚴重且多處遭穿刺損壞，看台也多處鋼筋裸露、地板嚴重漏水與出現龜裂。苗栗縣政府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，獲體育署補助7600萬元，縣府自籌1300萬元，共計8900萬元，辦理整建工程。

歷經1年多施工，體育場整建工程12日完工啟用，徐耀昌、立委徐志榮、議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人剪綵啟用。縣府教育處代理處長葉芯慧指出，體育場整建工程規畫打造經國際級認證的跑道，象徵未來舉辦全國性的標準比賽，成績將獲體育署與國家認證；建置室內100公尺彩虹跑道，更將讓選手在上場前得以預先暖身試跑，另也整修座椅、廣播系統、無障礙設施等，完善體育場空間環境，更盼外牆上的彩繪3D立體圖騰，能成為體育場地標。

縣立體育場400公尺競賽跑道符合國家級標準。（何冠嫻攝）

徐耀昌說明，推展體育教育，環境營造佔極重要地位，嶄新亮麗的縣立體育場成為符合國家級標準的田徑場，讓民眾休閒運動，更可進行運動選手訓練及舉辦大型運動比賽，推展各項運動項目，打造健康苗栗，過去並向企業界爭取3000萬元經費，對於在體育、藝文領域有全國性傑出表現的教練或選手給予獎勵，盼能培育更多優秀運動選手。

縣立體育場外牆彩繪3D立體圖騰盼成體育場地標。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人鳴槍啟用田徑場。（何冠嫻攝）

苗栗縣立體育場整建工程完工啟用。（何冠嫻攝）

(中時 )