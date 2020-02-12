新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在全球不斷升溫，我國以加強管制防疫缺口，限制國境開放，自2/3首班台商包機引起廣大爭議後，第二波班機遙遙無期。這令仍滯留在湖北的台商及陸配都心急如焚，今（12）更集體寫信致總統蔡英文，表示真的「快要崩潰」，要求政府能給個確切的日期，他們都「好想回家」。

據《聯合報》指出，今日收到來自受困在湖北地區的台灣教授來信，他指出過年期間到湖北探親，卻碰上新冠肺炎，無法返家。他表示，原先2/4收到好通知有加班返台班機卻臨時取消，「都坐上往機場巴士卻又掉頭」，令他相當無奈。

根據該寫信教授透露，受困湖北台人名單中，18歲以下至少有200人，10歲以下更超過100人。眼看返台機會日趨渺茫，湖北當地台人決定發起自救，不排除動員親友到陸委會抗議，今更集體寫信致總統蔡英文，表示「蔡英文總我，我想回家」。

其中不乏有孩子與家長的來信，其中一名孩童用注音與國字交雜的文字寫道「蔡總統好，我念國小一年級，我和爸媽來看外公外婆就回不去了，為什麼妳還不派飛機來接我們，我好想家。」

另一封是信函則是一名陸籍配偶的心聲，她表示自己是位單親媽媽，來台灣生活已經20年，希望蔡總統能幫忙她和孩子回家，身為一家經濟基礎的她亟欲回台打工養家，稱自己的生活已受肺炎疫情帶來很大的影響。

儘管目前因為大陸疫情嚴重影響國門開放，眾多滯留湖北台人家長指出「我們都知道要有耐心，但請給我們一個確切的日期，真的快崩潰了」。

(中時電子報)