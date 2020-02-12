近日，大陸甘肅省平涼市萬戶果農春節期間自籌的200噸蘋果，陸續送達堅守在武漢的一線醫護人員身邊，隨之，一份份感謝信也回寄到了果農手中，連日來，平涼蘋果主產區果農挑選出貯藏在果庫裡的最優蘋果，在平涼市林草局的協調下，按照「優先武漢、保障省內、兼顧市縣」的分配方案，將蘋果分別送到了武漢、北京、蘭州以及平涼市抗擊疫情的第一線。

大年初三，平涼市林草局局長何鵬峰收到了這樣一封簡訊：「我是崆峒區的一位果農王恩偉，要為武漢抗擊疫情的醫護人員捐贈1萬斤蘋果。」，隨即，何鵬峰便與有關方面聯繫協調捐贈渠道，與此同時，平涼蘋果產業聯盟也及時發出了《關於為抗擊疫情一線醫護人員奉獻愛心捐贈蘋果的倡議書》，據平涼市林草局統計，整個春節期間，該倡議得到了當地果農的積極響應，他們紛紛捐贈自產的好蘋果，為疫區盡己所能做貢獻。

王恩偉是靜寧縣山區的一位農民，過年期間，他看到武漢疫情不斷發展，和父親商量後，決定捐出冷庫裡還存著的100多箱蘋果，此外，他也發動全縣果農進行公益募捐，他在自己的微信朋友圈發表自己的想法，很快就得到了身邊人的響應，只經過幾個小時，「為武漢捐贈蘋果」的號召在當地各大果農群里傳開了，5天時間，王恩偉收集到了18噸蘋果。

靜寧縣一家物流公司信息部負責人聽到消息後，免費幫王恩偉聯繫貨車和司機，並自掏腰包給這車蘋果購買了價值20萬元（人民幣，下同）的保單，在愛心蘋果裝車時，很多靜寧果農自發前來，義務裝車，4日中午，卡車駛進武漢雷神山醫院。

平涼市瑞嘉農業負責人朱惠琴表示，她看到武漢火神山、雷神山醫院迅速建成並投入運行激動不已，她立即決定，捐贈6萬斤蘋果給在這兩所醫院抗擊疫情的白衣天使們。

與此同時，近些日子，平涼各縣區村鎮，種植蘋果的大多果農和企業，都在一箱箱的將自家的蘋果送往武漢。

武漢市江夏區第一人民醫院護士吳玉瓏說，他們和病人都吃到了千里之外送來的蘋果，這份來自大西北質樸果農的愛心，特別甜。

(旺報 )