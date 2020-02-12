積極調整產品結構朝成衣為接單重心，傳統羽絨衣廠光隆(9916)去年成衣部門的營占比已超過43%，也讓2019年的營收創歷史新高，光隆指出，依目前接單能見度來看，今年的成衣營占比還可提升，謹慎樂觀看待全年營運再攀高峰。

光隆成衣部門去年的營收達46.3億元，年增20.31%，佔整體營收比重43.67%，比2018年的38%提升許多。

光隆指出，集團成衣生產基地目前主要集中在越南，成衣事業客戶多為Marmot、mont-bell等國際品牌，且專注於門檻較高的高端戶外機能服飾、高規格羽絨機能外套，訂單平均報價比一般的成衣服飾高，因此，獲利能力也比傳統代工廠高。

為爭取更多的成衣訂單，光隆近三年來持續透過擴充產線來滿足客戶需求；光隆指出，2019年在擴充下，產線數已達114條。今年，計畫再擴充10條，讓總產線達到124條。

加重成衣事業比重，除了可提升獲利能力外，還有助於平衡及改善淡旺季差異；光隆指出，由於公司產品主要為秋冬季的羽絨產品，原物料通常在年底進行準備，再從隔年年初開始進行大規模生產，並會在6月至10月出貨大部分商品。因此，第一季的營收會是最低值，慣例都會在此季認列虧損，而第三季通常為出貨高峰期。

但增加成衣業務比重，並在第一季進行產線的生產規劃，就可平衡及改善季節性所帶來的差異。光隆指出，此結構調整已讓去年的第一季扭轉了虧損的慣例。

市場估，以光隆目前的接單狀況來看，今年成衣部門營收比重有機會超過46%。

(工商 )