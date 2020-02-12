大陸新冠肺炎疫情延燒，陸委會昨日下午突然宣布，基於「家庭團聚及人道考量」，准予陸籍配偶子女入境台灣，引發民眾議論；昨日稍晚，陸委會又以新聞稿宣稱，限縮陸配子女來台條件。對此，台灣民眾黨立法院黨團今日質疑，陸委會政策決策過程是「看報治國」、「上網測風向」，要求陸委會「講清楚說明白」。

民眾黨黨團質疑，民間反彈大，陸委會政策就「髮夾彎」，是否沒有通盤考量到台灣整體防疫能量就做此政策決議？民眾黨黨團指出，陸委會新增的條件限制中，「大陸親友無能力照顧」一項之認定，是否會製造更多特權返台者？

民眾黨黨團也認為，所謂的人道考量，應該建構在台灣衛生單位與民政機關有能力負荷的情況下。民眾黨團要求，中央疫情指揮中心應說明，全台各縣市政府是否有足夠人力應付大量居家檢疫、居家隔離，以及民政系統若要在檢疫者生活與防疫方面配合，中央與地方是否做好協調與準備？

民眾黨黨團表示，政府應盤點中央與地方實際可承接量之下，就相關返台政策採取分批總量管制，並期許政府在沒有國安疑慮的前提下，請陸委會做到資訊公開透明、「出來面對」！

陸委會昨天宣布有條件開放陸配子女入境，必須符合「未成年」、「在中國大陸親人無能力照顧」和「父母皆在台者」等3條件者，才能申請入境台灣。

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(中時電子報)