南投縣「玉山文學獎」開始徵件了，其中，文學貢獻獎必須本籍南投縣、設籍南投縣，或曾就學或就業於南投縣滿5年以上；文學創作獎分為新詩、散文、短篇小說、古典詩及報導文學5類，全國民眾都可參加，作品以描述南投經驗為原則。

南投縣文化局長林榮森表示，為推展地方文學創作、發掘寫作人才，並推展南投縣觀光、文化特色，鼓勵全國藝文人士探訪南投、提筆書寫南投，特別舉辦玉山文學獎，歡迎全國各地喜愛創作的文學同好們踴躍參加。

文學貢獻獎除設籍條件外，必須長年致力於文學創作，作品集結出版5種以上，並曾於最近 5年內發表新作，或於文學推廣具有特殊成就，參選者可自薦或由公立機構、立案藝文團體書面推薦。

文學創作獎部分，所有國民都可參加，新詩、散文及古典詩類，首獎獎金各5萬元；短篇小說和報導文學首獎獎金各7萬元。

玉山文學獎徵件到6月30日截止，簡章請至南投縣政府文化局櫃台及文化局圖書館1樓櫃台索取，或至文化局網站http：／／www.nthcc.gov.tw 下載。洽詢電話：049-2221619轉408劉小姐。＃玉山文學獎

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