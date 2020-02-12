大陸新冠肺炎疫情失控，全球確診數不斷上升，不過截至目前為止，雖然傳出也有兒童確診案例，但比例壓倒性低於成人，跟上次SARS情況類似，對此學者也做出解釋。

根據《BBC中文網》報導，《美國醫學會雜誌》最新發表期刊中，引用武漢金銀潭醫院數據，指出有一半的病例是40至59歲的中年人，小於39歲的人比例只有10%，兒童病例更是相當稀少。

對此英國雷丁大學(University of Reading)病毒學教授瓊斯表示，兒童似乎逃脫了被感染，或沒有受到嚴重感染，但原因尚不清楚，也因此在症狀輕微的情形下，就不會出現兒童就診、住院的病例。英國倫敦大學臨床講師麥克德莫特也附和此看法，他也指出，大陸爆發疫情時，剛巧適逢春節時期，學校放寒假以及延後開學等都降低兒童確診比例。

學者舉出水痘為例，認為成人已有的其他病症，造成受到疫情的影響遠大於兒童。英國卡迪夫大學(Cardiff University)傳染病專家弗裏曼也附議「這比兒童對新冠肺炎有某種免疫力的可能信更大」，另一個可能性是當局並沒有針對無症狀或是輕微症狀的兒童進行診斷。

《經濟日報》報導中，台大小兒科主任黃立民也說，一般兒童免疫反應比較弱，所以症狀不明顯，且病毒在成人呼吸道繁殖較為旺盛，因此成人並度量與傳染力高於兒童，防疫重點還是在成人身上。

(中時電子報)