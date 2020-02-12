杉林溪鬱金香盛開，美不勝收。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區，不惜重資，從荷蘭引進20多種花色繽紛的鬱金香，目前正值盛開期，花期將與櫻花同步延續到3月，後續由繡球花和國色天香的牡丹花接力登場；縣長林明溱表示，新冠肺炎疫情蔓延之際，賞花怡情身體更健康。

林明溱趁著會勘投51線道路工程時，到杉林溪欣賞鬱金香和全台少見的牡丹花，並且力邀全國民眾上山賞花；尤其新冠肺炎疫情對南投縣幾乎沒有影響，歡迎大家到南投旅遊觀光，心情開朗身體都變健康，免疫力也會增強。

杉林溪森林生態渡假園區董事長劉瑞都指出，杉林溪自荷蘭進口20多種花色的鬱金香，所費不貲，今年最難得的是新增「紫黑」鬱金香，高貴又典雅。

劉瑞都指出，鬱金香花季從春節到3月，接下來3、4月就是杉林溪牡丹花季，牡丹花朵特別大，國內罕見，歡迎國人及國際觀光客休假旅遊到戶外走走，而且，杉林溪有森林、花海、清泉、飛瀑，空氣清新還有負離子和芬多精，保證能讓遊客一解鬱悶心情。

(中時 )