鑽石公主號郵輪12日新增包括1名男性檢疫官在內的40個感染新冠肺炎「COVID―19」病例，檢疫官感染乃首例。這名檢疫官3日晚間至4日晚間上船負責檢疫，也進客房替乘客量體溫等。防疫專家指出，他應該是脫手套時不小心感染新冠狀病毒。

這名檢疫官上船負責回收乘客的問卷並進入客房替乘客量體溫，檢疫時他戴著醫療用口罩和手套，但沒有穿房護衣、戴護鏡。厚生勞動省表示，這是根據WHO制定的標準。

他下船後，5至7日在檢疫所的辦公室照常上班，9日休假時發燒，10日上醫院接受病毒檢查後確診感染，現在住院中，症狀穩定。厚勞省已追蹤他的同事、家人等的健康狀態。

厚勞省仙台檢疫所所長岩崎惠美子在接受NHK訪問時表示，可能是手套外側沾到病毒，他在脫手套時碰到病毒才感染的。檢疫官都有學手套的正確脫法，但人在疲倦時可能會犯錯，免疫力也會低落，所以不建議讓檢疫官長時間工作。

東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫則表示，應該要重新檢討防護措施，有可能是防護做得不夠完善，應如何改善對應是今後最大的課題。

(中時電子報)