董至成與老婆羅若云（Theresa）結婚21年，育有一子，12日遭爆婚姻觸礁，隨後又爆出董嫂戀上兒子游泳女教練小恩，對此兩夫妻12日發表共同聲明，強調已交由雙方律師處理離婚手續，董至成與Theresa仍處友好關係，並無外界報導所傳快崩潰或是兩造不愉快之事，雙方目前都以平靜的心態委請律師處裡離婚事宜。

聲明指出，由於正在進行法律協商離婚過程，協商內容涉及隱私與雙方家人，希望可以給雙方一些空間處理，另外，也請大家給Theresa姐平靜的生活，切勿影響到她的工作，以及小朋友的日常生活。關於董至成公然毆妻一事，聲明點出並無任何根據，也非事實，希望外界切勿輕信流言，未來任何發言都將以公司聲明為主，切莫輕信任何不實爆料與流言。

董至成與Theresa也透過聲明表示，「若有涉及傷害董至成先生名譽或是形象的言論，董至成先生都將研擬律師採取適當法律行動，捍衛公司及藝人權益。」

聲明全文如下：

各位媒體記者先進午安，關於今日鏡週刊報導關於【西進婚姻告急1】董至成21年婚姻生變的報導，經本公司與董至成以及Theresa姐確認後，雙方發表聯合聲明如下:

1.目前董至成先生與Theresa已交由雙方律師處理離婚手續，董至成先生與Theresa仍處友好關係，並無外界報導所傳快崩潰或是兩造不愉快之事，雙方目前都以平靜的心態委請律師處裡離婚事宜。由於正在進行法律協商離婚過程，協商內容涉及隱私與雙方家人，希望各位媒體朋友們可以給雙方一些空間處理，另外，也請大家給Theresa姐平靜的生活，切勿影響到她的工作，以及小朋友的日常生活。

2.文中關於董至成先生公然毆妻一事，並無任何根據，也非事實，望請媒體朋友切勿輕信流言，未來任何發言都將以公司聲明為主，切莫輕信任何不實爆料與流言。若有涉及傷害董至成先生名譽或是形象的言論，董至成先生都將研擬律師採取適當法律行動，捍衛公司及藝人權益。

(中時 )