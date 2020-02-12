素有日本新經營之神之稱的孫正義，其旗下日本軟銀集團（SoftBank Group Corp）周三發布，第三財季（2019年10月至12月）營業利潤下降了99%，遠低於分析師的預期，主因受到1000億美元願景基金虧損的拖累。

孫正義的投資水準在去年7月至9月的第二財季就已受到質疑，願景基金因投資WeWork等公司「失敗」而陷入困境，第二財季的成績單是89億美元的經營虧損。

願景基金第三財季運營虧損為2250億日圓（約615億新台幣），而去年同期則為盈利1760億日圓。第三財季軟銀集團利潤為26億日圓，去年同期為4380億日圓，大大低於分析師平均預期3450億日圓。

但軟銀仍有好消息，週三，軟銀股價飆升至七個月新高，收漲11.89%，因為美國地方法官裁定支持Sprint與T-Mobile合併，大股東軟銀也因此受益。

財報出爐之際，軟銀創辦人兼執行長孫正義（Masayoshi Son）正努力為願景基金2號吸引外部資金。但並目前這樣的成績恐怕會讓投資人卻步，願景基金也一直在失去關鍵員工。

從酒店預訂平台OYO到雲機器人技術公司CloudMinds的眾多投資組合公司，都進行了裁員，並承受著質疑其業務模式是否可行的壓力。

願景基金表示，截至12月底，它已對88家公司投資了746億美元，到年底時這些投資價值798億美元。

(中時電子報)