苑裡鎮初步評估設置16個站點，分3順序設置，以「通勤、觀光」為主要訴求。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府針對人口數超過3萬人的通霄、苑裡、後龍、公館等鄉鎮，擴大UBike公共自行車租賃站點，目前已向中央爭取規畫評估費用，12日工務處先在通霄、苑裡召開第1次的公聽會，苑裡初步規畫16個站點，皆位於國有土地，通霄則規畫15個站點。

工務處依據行政機關、交通樞紐、文教機關、人潮聚集處，評估2鎮各站點之設置，並以「通勤、觀光」2種類型為主要訴求，希望完成建置後，改善公車運輸不足之地區，交通規畫科指出，據統計，學生使用公共運輸的比例最高，因此租賃點位將分優先順序設置。

苑裡第1優先點位分別為山腳國小、苑裡車站、苑裡鎮公所、苑裡體育場、國立苑裡高中、縣立苑裡高中；通霄第1優先點位則分別為白沙屯車站、通霄車站、通霄鎮公所旁停車場、白沙屯天德宮。

苑裡鎮去年度榮選經典小鎮第1名殊榮，地方盼望善用公共運輸系統，讓地方產業再升級，參與公聽會的縣議員陳品安、張顧礫都認為UBike的進駐可加強串聯觀光動線。工務處表示，部分點位用地已與校方初步達成共識，另外私人土地還需進一步溝通；後龍、公館則預計19日辦理公聽會。

(中時 )