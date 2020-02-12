藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的飯店「S hotel」遭到員工爆料，強迫放無薪假。（本報資料照）

藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的飯店「S hotel」遭到員工爆料，強迫放無薪假。（本報資料照）

新冠肺炎疫情加劇，藝人大S徐熙媛的丈夫汪小菲在台經營的飯店「S hotel」生意受到影響，卻遭員工爆料，資方要求簽下「勞雇雙方協商減少工時協議書」。北市勞動局12日表示，已行文要求汪小菲的公司需在19日前提出說明，倘若員工指證為實，將可依照《勞動基準法》罰汪2萬至100萬元罰鍰。

汪小菲經營的「S hotel」，爆出要求員工放無薪假，若不同意則資遣，不過仍有簽同意的員工遭資遣，汪小菲11日晚間於微博表示，一切按法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散，並強調「所謂的無薪假是1個月放7天，員工還可拿到基礎工資」，並承諾會讓酒店正常經營下去，但有員工忍不下去，提出證據反駁。

北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，目前看來勞資都還在協商中，但勞動局已行文要求S hotel，需在19日前提出說明，若員工指控內容屬實，可依照《勞動基準法》規範「工資不完全給付」，裁處業者2萬至100萬罰鍰；另外業者若要資遣員工，需在10天前通報勞動局，否則可依違反《就業服務法》開罰3萬元。

勞動局長陳信瑜說明，現行法令並無「無薪假」規定，而是減少部分工時，對於按月計酬的全時勞工，每月給付工資仍不得低於基本工資，且一定要經個別勞工協商同意並各自簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，才能暫時縮減工時及減少工資，實施期間以3個月為限；如有延長必要，應重新協議徵得勞工同意，並確實向勞動局通報。

(中時 )