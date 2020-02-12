由於現場堆置大量塑膠易燃物不斷悶燒，火勢目前已經受到控制，但可能一時之間無法撲滅。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

有民眾在數公里遠外拍下濃濃黑煙。（吳建輝攝）

彰化縣埤頭鄉興工路一處塑膠工廠下午驚傳大火，濃密黑煙直竄天際，就連數公里遠外都能拍下清楚的黑煙，消防局接獲通報後，緊急調派二林、北斗、竹塘、埤頭、田中及溪湖分隊前往搶救，總共出動19輛各式消防車及近50名的警義消，由於現場堆放大量的塑膠回收物不斷悶燒，但火勢已受到控制，沒有傳出人員傷亡。

據現場民眾表示，大約下午三點多開始有聞到煙味，第一時間先疏散附近人員，後來工廠外勞發現火源有嘗試進行打火動作，無功而返隨後消防人員就趕到，裡面都是塑膠廢料，應該沒有其他東西。

彰化第四消防隊副大隊長洪坪鋒指出，今天下午3點17分接獲通報，埤頭工業區興工路一處工廠發生火警，緊急出動附近6個分隊前往搶救，抵達現場發現，該工廠堆置大量塑膠資源回收物，燃燒面積很廣，至於起火原因，仍有待進一步確認釐清。

洪坪鋒表示，現場燃燒面積超過200平方公尺，火勢雖然很快受到控制，但現場都是易燃塑膠不斷悶燒，火勢可能一時還無法撲滅，可能要打到凌晨，現場也無人員受傷，也調派人力接力撲滅火勢當中。

(中時 )