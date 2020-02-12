民眾黨昨(11)日召開「勞工產業都要救」記者會，民眾黨立委邱臣遠表示，他在會中特別指出在產業紓困中，政府必須拿出更多的「效率」與「能力」去解決問題。新冠肺炎肆虐，邱臣遠認為，紓困如果要用對地方「錢都應該花在刀口上」。

據統計資料指出，我國中小企業家數約為146萬，約占全體企業97%，就業人數，則占全國就業人口78%。邱臣遠說明，一旦中小企業發生經營危機，勞工就業與國家經濟都會受到嚴重影響。因中小企業由於體質未如大企業健全，再加上資金周轉能力相較沒有這麼強，政府在紓困對象上必須審慎考量。另對於紓困的產業種類，比如服務業、觀光業等產業，政府也應評估依優先順序提供協助。

邱臣遠強調，近日他也與經濟部、交通部官員討論疫情因應對策，他指出交通部目前計畫編列的100億預算，其中44億用於補貼或低利貸款給旅遊業、旅館業，其餘針對後續疫情影響用於產業振興及轉型輔導。邱臣遠表示，要求交通部必須將預算用於真正需要的弱勢中小企業，並公開評估報告及後續的執行成效，才能落實財政紀律化。

目前台商有60%在中國設廠投資，每年有接近200萬人長期往來中國。現下在中國部分封城、工廠復工率低、限制出入境等管理政策下，邱臣遠呼籲政府必須因應產業衝擊擬定對策，確保台灣經濟不受疫情影響。

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(中時電子報)