前主播蔡逸帆婚後育有一女，經常在臉書上分享與家人生活的點滴，近日她透露，自己生完孩子後，已有長達5年的時間沒有氣喘發作，直到有次到荒島錄節目時，身體暴露在高過敏原的環境下，蔡逸帆當場臉色發白、嚴重喘不過氣來，當時她心慌的想著，「我小孩還這麼小，我就要死在荒島上了」。

蔡逸帆近日在《醫師好辣》節目中分享，她從小就患有嚴重的氣喘，每天醒來第一件事情，就是用鼻子吸支氣管擴張劑，不過卻在生完小孩後，氣喘的毛病卻神奇痊癒，她也因此開玩笑地說：「有氣喘的話，生個小孩就好了。」孰料放鬆警戒後，竟經歷了一場生死交關的時刻。

（圖／截取自醫師好辣YouTube）

蔡逸帆到日本一處只有600人的荒島錄節目，下海浮潛上岸後，她突然覺得氣管整個縮起來，呼吸沒那麼順暢，但當時沒料到是氣喘發作，直到後來要拍攝吃海鮮大餐的畫面，「全是我的過敏原，冷、海鮮、白酒全部一次聚集」，蔡逸帆就在喝完白酒後，整個臉變得慘白、喘不過氣。

（圖／截取自醫師好辣YouTube）

工作人員見狀，立刻停機上前幫忙，不過飯店也沒備有氣喘急救藥，蔡逸帆當下陷入一陣絕望，「我想說天啊，我小孩還這麼小，我就要死在荒島上了，然後我人生的跑馬燈就開始出現，我覺得為什麼要來」。幸好當時攝影大哥帶有顧肺的藥粉，她情急之下整罐服用，才度過這次的難關。在場醫師推測藥粉應該含有類固醇成分，才會這麼有效，不過並不鼓勵食用。

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(中時電子報)