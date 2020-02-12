雲林褒忠鄉一名楊姓男子因懷疑陳姓女友另結新歡而萌生殺意，2019年7月中旬持刀埋伏，朝陳女刺殺7刀，陳女最後因出血性休克併多重器官衰竭，不治死亡。雲林地方法院依殺人罪，判楊男無期徒刑。

據調查，71歲的楊姓男子與小他16歲的陳姓女子曾有同居關係，而楊男懷疑陳女另結新歡，心生怨恨而萌生殺意，並在108年7月17日7時45分許，前往陳女工作地點附近埋伏，等待陳女出現後，反握1把18公分的鋼刀朝陳女刺擊7 刀，其中1 刀傷及左臂動脈，造成陳女大量出血，經送醫仍不治身亡。

楊男否認有殺人之犯意，他表示和陳女同居時光是一生中最快樂的時光，後來感受到陳女想要分手，雙方關係急轉直下，眼見就要消失殆盡，在高度憂鬱及焦慮狀態下，才會持刀教訓陳女。

合議庭法官認為，楊男曾傳訊陳女「妳玩我、傷害我，我就徹底毀了妳」、「把妳玩死，我這把年紀已夠本了」等語，因此而埋下殺機。法官認為，楊男所為之犯行，尚無剝奪被告生命而與社會永久隔離之必要，因而審慎量處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。

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(中時電子報)