孔明燈內部華麗非凡，掛滿許多祈福字卡，期盼民眾能平平安安度過鼠年。（張睿廷攝）

三峽區公所與三峽廣行宮合辦的「2020三峽廣行宮燈會」本預計於上周末結束，但由於活動受到民眾熱烈歡迎，許多人反應希望還能再來，因此區公所決定，將活動延長至16日，再增加一個周末，讓民眾帶著全家大小一起同樂。三峽區長陳文俊表示，燈會現場有全台灣最大的孔明燈，以及精心打造五座祈福鐘樓，盼能保佑民眾平平安安度過鼠年。

三峽廣行宮關聖帝廟與區公所合作，共同打造了5公尺高的巨幅孔明燈，於上月18日開始展出，由於實在太壯觀，吸引許多觀光客特地到此觀賞，幾乎每個周末人潮都爆滿，成為時下最熱門打卡景點。

三峽區公所表示，日前接到許多民眾反應，說來玩過之後，還想再帶更多朋友、家人來玩，因此與廣行宮討論後，決定將活動延長至16號，讓更多民眾有機會來三峽欣賞全台最大孔明燈。

三峽區公所指出，這個孔明燈還特別讓三峽地區14所小學、樹林2所小學的學童以手繪方式，將心願畫在燈籠上，編織成全台最大的祈福天燈；現場也提供也提供祈福繪馬讓民眾寫上祝福、心願，掛在祈福天燈上。

陳文俊表示，燈會現場除了有孔明燈觀賞外，廟方還有精心打造五座祈福鐘樓，包括「添富貴」、「享愛情」、「學業順」、「得健康」、「防災厄」，希望將滿滿的祝福分享給全國民眾。

(中時 )