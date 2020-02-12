基督教芥菜種會附設愛心育幼院12日上午在樹林舉辦「口罩自製活動」，邀請專業講師帶領26位院生，自製DIY布口罩，從剪布到縫紉通通自己來，讓孩子在製作過程中，學習到「零廢」觀念。基督教芥菜種會附設愛心育幼院長蘇鈺惠表示，為響應政府政策，希望孩童自製口罩，減少浪費，將重要的醫療口罩留給第一線醫護人員。

因受新冠肺炎疫情影響，全台口罩大缺貨，因此基督教芥菜種會附設愛心育幼院昨日上午特別講師陳嫦玫，教導院內26名院生自製DIY布口罩，孩童小心翼翼將畫好的布剪開，拿起針線慢慢縫合，一針一線縫製專屬自己的口罩。

院生小如則說，製作布口罩的過程相當有趣，而且能把更多醫療口罩讓給醫護人員使用，也讓他覺得相當有意義；院生阿泰說，經老師教學後，同學們學到許多防疫觀念，現在開始會每天定時量體溫、勤洗手。

蘇鈺惠指出，台灣目前陷入口罩荒，不只民眾，就連第一線醫護人員都有口罩短缺問題，因此他想出這個計畫，除了可以將口罩留給更需要的人外，也能趁機教導孩子防疫觀念。

蘇鈺惠表示，已向孩子說明，疫情尚未擴大之前，可以先用布口罩應急，在特殊狀況下，或者到醫療院所再改戴醫療口罩；同時也希望此活動能拋磚引玉，讓更多社區長者及婦女參與學習製作口罩，讓全民一起對抗此次疫情。

(中時 )