鑽石公主號今日確診又新增39名，目前人還困在船上的台灣魔術師陳日昇12日再度開直播吐露心聲，由於日前他在直播裡提出訴求引發網友意見兩極，為此他無奈回應，「在台灣有症狀想檢查就可以去，但在這一定要有發燒才可以，這種未知感很讓人緊張」。

陳日昇目前人正在鑽石公主號上隔離，日前因為在臉書上發出求救訊號，希望台灣政府可以將船上20幾位台灣民眾接回，沒想到引來網友正反兩面意見的討論。他表示，我們人處在這麼危急的地方，還有個80幾歲的老翁吐血，難道不應該獲得妥善的照料嗎？

陳日昇直播裡不斷強調，最為難的就是在船上發燒的人才能做篩檢，我們在船上已經有人咳到受不了，但還是沒辦法做篩檢，因為沒發燒。他坦言，現在心態很矛盾，如果發燒可以趕快檢驗、有病就接受治療，但又希望自己健康，可是在船上隔離會不會反而變得不健康？

陳日昇提到，在台灣每個人都可以提出他的訴求，因為現在身處在危險的環境裡，所以才希望台灣政府可以幫幫忙，「最後決定的也不是我們，一切尊重專業判斷」。

今日確診人數又往上攀升，陳日昇也表示，現在可以確定船上已經有社區感染，目前他也努力調適心態中，令人開心的是，船上已經可以收外面的物資。

(中時電子報)