雲林縣楊姓7旬老翁因懷疑陳姓女友另結新歡，去年7月前往陳女工作處，持刀猛刺陳女7刀造成大量出血致死，12日雲林地方法院認為楊男預謀殺人、手段凶殘，依殺人罪判處楊男無期徒刑、褫奪公權終身。

雲林地方法院表示，現年71歲的被告楊男與小他16歲的陳女曾有同居關係，楊男因懷疑陳女另結新歡，心生怨恨萌生殺意，竟於去年7月17日到陳女上班地點附近埋伏，持鋼刀連續朝陳女刺擊7刀，其中1刀從陳女左上臂經由肩關節刺入深及左胸，導致大量出血，經送醫不治。

雲林地方法院指出，楊男否認有殺人犯意，辯稱只是想要教訓陳女，但楊男於案發前幾天刻意購買行凶所用鋼刀，並選擇陳女上班地點停車場行凶，整個過程僅短短10秒鐘，顯係預謀犯案而非臨時起意。

雲林地方法院認為，楊男因懷疑陳女另結新歡、不願繼續交往，由愛生恨，引發其內心深層的不滿及怨恨，且楊男傳送給陳女的簡訊中曾提及「妳玩我、傷害我，我就徹底毀了妳」、「把妳玩死，我這把年紀已夠本了」等語，由此而埋下殺人動機。

雲林地方法院指出，楊男手段凶殘，並造成無可彌補的損害，惟死刑具有不可逆性，基於對生命價值、生命權及人道的基本尊重，且所為犯行尚無剝奪生命而與社會永久隔離之必要，因而審慎量處無期徒刑，併依刑法第37條第1項之規定，宣告褫奪公權終身。

(中時 )