受到新型肺炎影響，目前仍有少數滯留中國大陸無法返國的台灣高三學生，以及台商學校的高三學生可能因此影響三月申請入學的程序，有家長向國民黨立委林奕華陳情，台商子弟為申請入學準備多時，現在能否回台參加各大學四月的招生面試都是問題，另外也有台灣高三學生目前因疫情滯留中國大陸無法回台，家長也擔心若開學前無法回台，不只影響申請入學，可能還會被迫休學。

林奕華表示，目前教育部有針對本學期無法返校就讀的港澳陸大專生啟動「安心就學」方案，保障其就學權益，但台商學校的高三生以及現在仍留大陸回不來的台灣籍高三生也同樣需要「安心就學」方案。林奕華說，家長擔心的一則是學習中斷，再來就是無法順利進行申請入學程序，就算完成線上申請，如果不能返台要如何面試？教育部有無配套措施？大學端是否也能技術配合？

林奕華表示，現在沒人能預期疫情控制的情況，所以家長非常焦急，如果滯留大陸的台灣學生不能順利完成高三下學期學業，能申請也不能面試，指考也不能考，等於是耽誤一年。台商學校子弟也是同樣情況，林奕華要求教育部高教司與國教署、國際司必須盡速協調，提出高中生的安心就學方案和配套，照顧學生權益。

(中時 )