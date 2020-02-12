中國國民黨今天舉辦黨主席補選政見說明會，黨主席候選人、立委江啟臣主張發動「KMT

Redesign」國民黨重設計，促成黨現代化；候選人、前副主席郝龍斌則表示，未來擔任國民黨主席，將完成六大使命。

江啟臣表示，「KMT Redesign」國民黨重設計至少有三層工作要做，包括黨務改革、核心價值的論述更新，以及人才甄選與政策研發的機制。其中核心價值與論述關於兩岸關係的部分，江啟臣說，會秉持「台灣優先」的態度，同時堅守民主自由是不能退縮的底線，這個堅持是為了要讓下一代有選擇權利。

江啟臣也表示，檢討兩岸路線應以解決人民的交流問題為出發點，問題不在「九二共識」，而在能不能加入WHO、IACO等國際組織，拓展中華民國在國際組織的實質參與並確保台灣人民權益。江表示，沒有辦法解決人民問題的論述與共識是沒有意義的！

郝龍斌則提出六大使命，包括堅守國民黨核心理念，捍衛中華民國，反對台獨；進行黨的改革與改造；強化國會及縣市議會黨團整體戰力；建立黨中央與縣市首長溝通平台，展現執政績效；培訓更多青年黨員投入黨務或參與選舉；培養接班梯隊，尋找輔佐中興之主，爭取勝選。

對於日前國民黨內傳出裁撤黃復興黨部的聲音，郝龍斌今日也特別喊話，國民黨的偉大是在於許多軍公教為國家無私奉獻，經過北伐、抗戰、收復台灣，守護中華民國，成就中華民國，這也是黃復興以及軍公教最重要的原因。

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(中時電子報)