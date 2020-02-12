新北市警察局於防疫期間結合「少年保護暨查察專案」，展開連續2天全市性「防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案。（新北市交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局於防疫期間結合「少年保護暨查察專案」，展開連續2天全市性「防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案。（新北市交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

青少年追求炫酷，常改裝機車（以燈光、排氣管改裝為多）並騎乘夜遊，妨害安寧。鑑於青少年無照駕駛導致之事故，2019年共發生753件、月平均62.75件，為維護青少年交通安全，新北市警察局於防疫期間結合「少年保護暨查察專案」，展開連續2天全市性「防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案。

新北警分別於2019年及2020年1月份共通報4萬餘件、3千餘件改裝致噪音車輛予環保局接續辦理，後續環保局將進行審核查驗後，依據噪音管制法開罰；因執行成效卓著且深受廣大民意支持。

新北警針對民眾常反映噪音車出沒熱點，共規畫路檢點111處、測照點32處、警力數合計711人次，並結合臺北區監理所於板橋區第十河川局前實施聯合稽查，遇有噪音值偏高且有改裝車體之違規車輛加強攔檢，展現執法決心。

2日強化執法成效成果豐碩，取締汽機車改裝45件、危險駕駛12件、無照駕駛303件、超速389件、通報改裝排氣管致噪音車輛728輛予環保局接續辦理，此外在各路檢點陸續查獲酒駕公共危險、毒品等案，同時發揮一種勤務多種功能。

新北警再次強調，警方維護民眾權益的心，不分時段，也無懼寒風細雨，未來除將持續配合監理、環保等單位辦理改裝車輛稽查工作，亦將提供易生噪音熱點給環保局作為噪音分貝計建置科技執法，還民眾舒適安寧的夜晚。

新北市警察局於防疫期間結合「少年保護暨查察專案」，展開連續2天全市性「防制危險駕車暨噪音車強化稽查」專案。（新北市交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )