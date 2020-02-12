12日下午，大陸海南省人民醫院再次傳出喜訊，5名新冠肺炎患者經醫院治療後，符合國家衛健委新冠肺炎確診病例解除隔離和出院標準，辦理出院，據了解，5名患者均自湖北來瓊。

其中五位病患包括：鄭女，55歲，湖北武漢籍，1月28日被確診為新冠肺炎；李女，38歲，長期在湖北武漢居住、工作，1月21日上午與丈夫乘飛機來海南，後前往儋州婆家，因發熱、咳嗽就診，1月27日確診為新冠肺炎；沈男，49歲，1月22日與家人從武漢自駕到海南文昌，因發熱就診，後被確診為新冠肺炎；程女，32歲，湖北武漢籍，1月21日從武漢市乘坐飛機到達海口，因發熱、咳嗽就診，被確診為新冠肺炎；劉男，54歲，湖北襄陽籍，1月23日從湖北襄陽乘飛機來海南，因發熱咳嗽就診，1月30日確診為新冠肺炎。

海南省人民醫院感染科副主任吳彪表示，經醫院醫護團隊的全力救治，目前患者體溫正常，咳嗽等症狀明顯好轉，連續兩次呼吸道病原的核酸檢測呈陰性，肺部病灶較入院前明顯吸收好轉，符合大陸國家的確診病例解除隔離和出院標準。據悉，患者出院後將送屬地疾病控制中心進行集中觀察，護理團隊也將全程嚴密隨訪。

(旺報 )