有益生菌教父美譽的施宗雄分析指出，次氯酸水具天然、高殺菌力等特性。（陳淑芬攝）

全球新冠肺炎疫情升溫效應，引發搶購酒精、次氯酸水等消毒產品，用於防疫炙手可熱。有益生菌教父美譽的施宗雄分析指出，其中的次氯酸水具天然、高殺菌力等特性，經實驗顯示運用在消毒殺菌，不但殺菌力高，且安全、無害，在企業界、食品業、餐飲業及居家個人消毒防護廣泛使用及肯定。

施宗雄是國際應用微生物權威，現任東海大學畜產與生科系榮譽教授、國立屏東科大終身講座教授及酪多精生物科技公司董事長，他長期在學界及產業界從事益生菌研究，在農業生物技術領域更是獲獎無數。

施宗雄指出，一般市面上常見的消毒產品有酒精、乾洗手、漂白水及水神次氯酸水等。他分析表示，次氯酸是人體保護機制的白血球接觸病菌時，所釋放殺菌抗病毒的主要成分之一，在安全性及殺菌力方面都比酒精高，並具有天然、無害、環保無殘留及無副作用等特性，次氯酸水抗菌力達到99.9％以上，適用於兒童、孕婦，溫和不刺激，可有效對抗腸病毒、肺炎桿菌等十大病菌。

施宗雄表示，一般使用酒精消毒並非濃度越高越好，以酒精濃度在70％至75％的殺菌力最好，但若濃度沒有調整好，殺菌力會大打折扣。此外，酒精對皮膚具有刺激性，長期擦拭或噴灑使用在皮膚上，會刺激皮膚導致粗糙等問題。

施宗雄指出，次氯酸水是由日本北里大學所研發、並取得專利，早期在日本推廣時，即受到餐廳及企業等廣泛使用，餐飲業運用在消毒、除臭及殺菌，效果大受肯定，尤其是餐廳、飯店等餐飲業者所使用抹布，易藏微生物，以次氯酸水浸泡後，再加以清洗，殺菌除臭效果極佳。

施宗雄表示，旺旺水神與北里大學合作多年，並取得亞洲專利權後，投入生產次氯酸水及製造設備，10多年來廣受全球的個人家庭消毒防護、食品、餐飲及企業等業界青睞。

根據國立屏東科技大學的實驗測試報告，水神次氯酸水在常見豬致病菌殺滅效果，對「豬放線桿菌胸膜肺炎菌」等4種病菌，只要10秒時間，就可快速滅菌。施宗雄指出，在食品加工過程，原料、包裝材料、環境、設備、容器及人員都可能成為汙染源，水神次氯酸水以微酸性電解水技術為核心，為食品加工應用提供安全保障。

(中時 )