苗栗縣73歲劉姓婦人搭乘新竹客運公車從苗栗市返回三義鄉，但因睡著被載到終點站，司機發現後卻叫不醒婦人便報警求助，並在三義華山基金會愛心天使站幫助下，婦人平安返家。

苗栗警分局指出，公車司機發現劉姓婦人到了三義終點站仍未下車，上前叫醒劉婦卻未成功，只好報警求助。三義分駐所員警陳文譔趕抵了解狀況並持續喚醒婦人，劉姓婦人突然醒來並表示雙腳很麻，也沒力氣，走不動。

警方趕緊脫下防風外套給婦人保暖，再將她揹下車到候車區椅子休息，欲將她送回家，她直說，「三義華山基金會愛心天使站知道我住哪裡。」幸好位於一旁的三義華山基金會愛心天使站長剛好返回辦公室，並聯絡婦人家人，協助平安返家。

苗栗警察分局長賴銘助表示，同仁在最短時間協助老人返家，積極為民服務精神值得嘉許，並呼籲，若家中有失智情況及疾病長者應陪同外出，或幫家中長輩申請社會局補助之愛心手環，讓長輩安心出門，平平安安回家。

(中時 )