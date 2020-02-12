近來新冠肺炎肆虐，劉德華（華仔）的「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會，12日透過官網、臉書、微博及IG宣布在3、4、5月分別將在上海、廣州、北京舉辦共9場演唱會全數延期，華仔上月先是宣布香港紅館12場演唱會皆取消，日前宣布武漢3場演唱會也取消，加上將延期的場次，此套巡演已因疫情影響了24場演出。

華仔所屬的台灣映藝表示，「有新的消息會在官方平台通知，祈禱疫情早日受到控制、治療，恢復健康、正常生活。謝謝。」而主辦單位也提到將具體演出時間，根據實際情況另行通知，「因延期造成的不便，我們向每一位受到影響的歌迷朋友們深表歉意，感謝各位朋友的理解、支持」，至於已經購票的粉絲也可以選擇保留訂單、退票，相關細節請留意各官方購票平台。

此外，台灣映藝先前曾證實，華仔已申請到今年台北小巨蛋檔期，外傳是5月底共2周開唱，預計唱4場演出，亦是他睽違7年，第3度攻蛋，屆時將會引起一股搶票熱潮，不過是否會受到新冠肺炎的影響？台灣映藝表示：「任何有確定的消息我們會第一時間在官網，社交平台公布，也會通知大家，謝謝。」

(中時 )