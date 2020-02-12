桃園市中壢區50歲任姓男子，得知內壢聖福宮內擺放3100面平安金箔，竟賊心大起，6日凌晨用機具撬開保險箱竊走金箔和香油錢，廟方當天清晨發現後立刻報警，警方則調閱監視器鎖定任男，任男還來不及銷贓就於昨日被逮捕，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

聖福宮打造金箔，想在土地公生日時分送信眾保平安，卻成為宵小目標。（圖／翻攝畫面）

警方調查，廟方日前打造3100面平安金箔，總價約15萬5000元，原想於土地公生日時，分送信眾祈福保平安，任男卻於6日凌晨潛入廟內，以機具破壞保險箱偷走金箔和香油錢，行竊時間超過4小時，得手後立刻逃逸，工作人員當日清晨開廟時發現金箔不翼而飛，緊張得連忙報警。

警方接獲報案後積極調查，但現場沒有監視器，當地里長還積極協調附近住戶和商家提供畫面，最終鎖定任姓犯嫌，昨日在其家中將金箔全數找回，任嫌則坦承犯行，表示已將香油錢揮霍殆盡，但來不及銷贓金箔就被逮捕，訊後被依竊盜罪嫌移送法辦。

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(中時電子報)