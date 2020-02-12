自昨（11）日起便利超商7-11的LINE群組官方帳號Openpoint就打出「行動隨時取」的宣傳，今（12）日起正式提供咖啡及茶飲寄杯，過去堅持不做寄杯的7-11，終於也向對手看齊。

今天超商龍頭7-11在門市掛上「行動隨時取」的宣傳海報，正式跨入官方正式版寄杯服務，透過自家的Openpoint App提供一次買多杯、分次領取的寄杯服務。但是7-11的這一步已經晚了對手全家便利店、萊爾富、OK便利店商店好久。

目前「行動隨時取」僅提供單店購買、領取，並且只能在實體門市結帳購買，不像對手可以透過其他的金流方式結帳，換句話說就是把過去寄杯的收據小白單虛擬化在App上，下一步才會讓「行動隨時取」可以跨店取貨，至於上線時間還沒確定。從功能來看，與同業相較之下，7-11的「行動隨時取」似乎只有半套。

7-11終於加入寄杯經濟，畢竟同樣是超商的對手全部都做了，全聯、頂好等連鎖賣場也有，加上如gomaji、line酷券的數位票券經濟也起來了，自己不做就是別人做去了。

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(中時電子報)