因應新冠肺炎，行政院會明天議程鎖定防疫相關紓困措施及方案。共有衛福部、國發會、經濟部、農委會、交通部將提出報告。行政院已確定明天的會議中，可望先提出觀光、運輸、旅宿業紓困方案，相關規模及金額不排除再擴大提高。

行政院已排定新冠肺炎相關措施議程。其中衛福部將陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告；國發會將陳報「對我國經濟之影響評估及因應對策」報告；經濟部將陳報「內需型產業紓困措施」報告。

另外，農委會也將在院會陳報「因應COVID-19(武漢肺炎)疫情農業紓困及輔導方案」報告；外界最關切新冠肺炎首當其衝的觀光業紓困，則將由，交通部在「因應COVID-19疫情之紓困、復甦與振興方案」報告中提出。

政院表示，針對觀光、運輸、旅宿業紓困方案若討論順利，不排除由蘇揆在明天親自排板，由於疫情持續變動，預估紓困的規模及金額都有可能比外界預期的再擴大提高。

(中時 )