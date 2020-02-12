台灣人口老化日益嚴重，許多人為了照顧失能父母，放棄工作，當個全職家庭照顧者，等到被照顧的人走了，家庭照顧者想再重返職場卻是難上加難，一方面是技能生疏，加上久離職場，自信心略顯不足，若又年屆銀髮，再就業之路更是路迢迢。60歲的方姊即是如此，所幸勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心提供及時協助，這才讓方姊順利展開她的職場第二春。

方姊年輕時曾外派至馬來西亞任業務經理，因母親突發重病臥病在床，遂決定回台照顧母親，這一照顧就照顧了8年，等到她想再重回職場，才發現因她的高齡求職身分，就業機會少很多，加上脫離職場過久，許多技能早已生疏，讓她很焦慮。

在朋友的建議下，方姊來到位於永和的銀髮中心尋求協助，經就業服務員諮詢後，了解方姊因長期沒工作，經濟壓力大，除以中心許多成功就業案例鼓勵她外，協助她修改履歷與自傳，並建議方姊先做短期兼職工作以適應現今職場環境，就服員評估方姊口條還不錯，順利推介她至經濟部外包廠商處擔任短期客服。

等到客服工作契約結束後，方姊又來到銀髮中心表示希望能找些輕勞動工作，並想學習新的工作技能，先推介她擔任兼職社區環保員，每週三個半日班，方姊並利用空餘時間參加銀髮中心提供的「家事達人培訓班」免費課程，培養第二專長。就服員也一直幫忙尋找適合方姊的正職工作，此時曾與就服員合作過的友善廠商來電需求捷運電梯引導人力，就服員馬上想到方姊，立即安排她面試，並順利錄取上班。

方姊很感謝銀髮中心一直在身邊陪伴她，幫助她找到重返職場後第一份正職工作，她很喜歡這份工作，工作也非常穩定順利，尤其是協助輪椅族和嬰兒車順利搭乘電梯時，讓她覺得這工作很有意義。

銀髮中心主任余璦君表示，很多銀髮民眾不管是因經濟因素，還是想找個生活重心，但因為年長，找工作較耗費時間，銀髮中心專為銀髮求職者提供客製化一案到底服務，提供職涯諮詢、擬定就業行動計畫、推介並安排面試等協助，並積極開發友善銀髮廠商，開發職缺，歡迎有就業需求的銀髮族可上銀髮資源網https：／／swd.wda.gov.tw／查詢或電洽（02）7730-8878。

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