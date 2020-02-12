彰化到朝馬客運的站牌矗立了。（吳敏菁攝）

彰化市經台74線到台中朝馬的客運停靠站出爐了，彰化12站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市經台74線到台中朝馬的客運停靠站出爐了，台中3站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「哇！可以來等車了嗎？」彰化經台74線到台中朝馬站的公車站牌近日在彰化市街頭矗立，站名、時間表都有，不少人市民開心，等了大半年的公車真要來了！彰化縣政府工務處表示，只差客運公司裝置長青卡讀卡程式就可上路，預計3月底正式通車。

彰化市駛上台74快速道，是到台中市七期百貨群、朝馬轉運站和台中國家歌劇院等，最便捷的路線，縣府爭取公車路線，消息釋出後，彰化人引頸企盼了大半年，工務處馬不停蹄作業，完成協商、招標等行政作業的程序，目前訂出彰化起點火車站到台中朝馬站，全票60元。

得標業者是中鹿客運，提出營運首月免費搭乘等條件，在眾業者競爭中奪標而出，目前車輛、站牌設施等，都一一完備了，就只差還要再設計彰化縣民適用的長青福利卡的讀卡機，預計將通車典禮，訂在3月底，迎接清明節的連假人潮。

縣府工務處長林漢斌表示，這條新上路的公車路線，全程19.4公里，彰化縣12站、臺中市3站，全票60元，從彰化出發班次，平日從7點到晚上19點，每天5班，假日從7點到晚上21點，每天8班，全票60元。

工務處運輸管理科長許僅宜表示，停位停靠包括彰化火車站、車路口、長順街口、市子尾、和調里、彰化縣原住民生活館中庄子、山子腳、安溪路、大竹、鮮乳廠、香山里、臺中國家歌劇院、老虎城、朝馬轉運站。未來還會評估營運狀況調整班次。

(中時 )