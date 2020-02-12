由國泰證券主辦杏一醫療(4175)發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為台幣3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張。競拍底標價為102元(以百元計價)，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，單一投標人最高得標張數合計不超過255張，投標期間為109年2月13日、2月14日及2月17日三個營業日，開標日為109年2月19日。

杏一表示，此次可轉換公司債之轉換溢價率為105.03%，轉換價格訂為77.3元，預計於109年3月2日於櫃檯買賣中心掛牌，發行期間為五年，並設計滿三年可依面額之100.75％賣回予發行公司。

杏一目前兩岸門市已達269家並擁有21座商場營運，毛利率31％也高於同業水準，近年來進一步成功跨足電商通路，朝全方位的專業型醫療用品通路商。108年前三季毛利率31.05％，稅後純益1.02億元，EPS 3.4元，年增42.86％，逼近107年總獲利。

分析師認為，杏一108年營收53.1億元，年增14.34％。過往股利配發率達70-80％，且以現金為主，若以預估108年EPS 5元推算，股利可發放3.5-4元，殖利率約4.9-5.6％間。

此外，由於今年春節較以往提前，又適逢元月春節前出院潮，使居家照護商品需求增加，杏一1月營收 4.68億元，年增5.05％，突破往年紀錄。

杏一指出，因應未來的門市擴增及電商的快速成長，公司已投資約14億元、歷經三年時間，即將於今年第二季正式啟用智慧物流中心，吞吐量可滿足450間的門市需求，有助強化長期營運利基。

(工商 )