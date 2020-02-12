受到新冠肺炎疫情影響，多國航班紛紛取消，且中國部分城市仍處於停工狀態，造成許多國際企業商務客及台商幹部，滯台時間延長，帶動商辦空間的租賃成為另類商機。順天環匯酒店看準個人獨立辦公室的租賃需求，即日起至6月30日推出「+Space住房專案」，搶攻商務市場。

順天環匯酒店行銷業務總監賀威添表示，「+Space住房專案」專案內容涵蓋短期日租型及30日長期月租型，日租型專案售價為每房、每晚7,500元，除入住一房一廳的行政套房附贈早餐外，更可享+Space額外私人獨立會議/辦公空間（可容納四人），不僅會議桌椅都由飯店幫您備妥，還提供無線網路、平日咖啡及茶（上午11點至下午5點）免費供應、彩蛋迎賓禮及每日清潔打掃。

賀威添表示，預訂30日長期月租型專案的客戶，還可升等至5F以上的行政公寓雅緻套房，套房附設有廚房、洗烘衣機及微波爐，+Space私人獨立會議/辦公空間亦有小廚房及休憩空間做為茶水間，專案房價更是超值的5折優惠，平均每房每晚3,750元。

順天環匯酒店預估，透過推出「+Space住房專案」，將可帶動2020年上半年飯店客房營收100至200萬元收入，增加長期住宿的來客數。

順天環匯酒店進一步表示，配合政府防疫，自農曆春節假期前即實施許多防疫措施，包含針對進出飯店的旅客進行體溫測量、提供酒精洗手液於飯店進出口、飯店各樓層提供75％酒精液供房客自行清潔，以及房務採用最高標準使用75％酒精清潔客房家具、門把等房客較易接觸的地方等措施，加上推出「＋Space住房專案」，就是要讓國人及各國旅客減少受到新冠肺炎的影響，提供旅客在居住及辦公刀彈性及便利性。

(工商 )