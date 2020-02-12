半導體材料商崇越科技（5434）1月營收繳出27.95億元佳績，年增7.84％，一舉突破歷史同期新高。崇越強調，公司營運未受到疫情重大影響，雖適逢農曆春節工作天數減少，然受惠半導體產品銷售暢旺，加上海外環保工程營收進帳，挹注月營收改寫歷史同期新高。

崇越指出，隨著中國加強生態環境保護與污染排放物管制，公司除持續評估、開發新案源外，針對已完工的廠房，亦提供科技廠房污水還原、淨水處理、污泥減量等工程建置，以及特殊化學品等服務。

崇越除代理銷售半導體、液晶顯示器（LCD）、光電等產業的精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重方面，2018年全年半導體材料暨電子材料銷售占比近八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越更將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

(工商 )